СК посмертно проверит на вменяемость стрелявшего в колледже Благовещенска

Устроившему стрельбу в строительном колледже Благовещенска студенту назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По ее словам, экспертиза позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий.

Инцидент со стрельбой в колледже Благовещенска произошел 14 ноября. Студент прошел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу. В результате один учащийся погиб на месте, еще трое пострадали, а заблокированный в аудитории полицией злоумышленник в итоге покончил собой.

По факту произошедшего СК возбудил три уголовных дела — по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также дело о халатности в отношении сотрудников колледжа.