Охранника колледжа в Благовещенске задержали

Охранника частного охранного предприятия «Сириус-А», который занимается обеспечением безопасности строительного колледжа в Благовещенске, задержали. Об этом сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», — сказала она. Представитель СК добавила, что его задержали «по подозрению в совершении преступления», против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее начальник управления Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщил, что у охранника колледжа, где утром 14 ноября студент открыл стрельбу по своим сверстникам, не было какого-либо разряда по охранной деятельности и соответствующим образом оформленного разрешения на работу.

Материал дополняется