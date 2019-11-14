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Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в четверг, 14 ноября, опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает NBC News.

«Я собираюсь опубликовать, думаю, в четверг [стенограмму] второго звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Американский лидер отметил, что хотел бы выяснить, кто является осведомителем, написавшим на него жалобу из-за второго — июльского — телефонного разговора с Зеленским, поскольку он, по словам Трампа, предоставил «очень много некорректной информации».

Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Ранее американский президент планировал опубликовать расшифровку второго разговора с Зеленским 12 ноября. По его словам, эта публикация является «крайне важным событием». Изначально о намерении обнародовать расшифровку еще одного разговора Трамп сообщил 8 ноября.

Скандал вокруг июльской беседы между Трампом и Зеленским произошел после появления в СМИ информации о том, что американский лидер попросил в разговоре украинского коллегу посодействовать началу расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. После того, как публикации с этими сообщениями получили резонанс, Белый дом опубликовал стенограмму беседы.

На фоне скандала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Она обвинила президента в нарушении Конституции. 13 ноября в конгрессе США начались первые публичные слушания об импичменте.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, расшифровка
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