Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в четверг, 14 ноября, опубликовать стенограмму еще одного телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает NBC News.

«Я собираюсь опубликовать, думаю, в четверг [стенограмму] второго звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Американский лидер отметил, что хотел бы выяснить, кто является осведомителем, написавшим на него жалобу из-за второго — июльского — телефонного разговора с Зеленским, поскольку он, по словам Трампа, предоставил «очень много некорректной информации».

Ранее американский президент планировал опубликовать расшифровку второго разговора с Зеленским 12 ноября. По его словам, эта публикация является «крайне важным событием». Изначально о намерении обнародовать расшифровку еще одного разговора Трамп сообщил 8 ноября.