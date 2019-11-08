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Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским
Как отметил президент, об этом разговоре ранее никто не знал. Он, по словам Трампа, состоялся до июльского звонка Зеленскому, который стал причиной начала процедуры импичмента президенту США
Дональд Трамп (Фото: Jon Elswick / AP)

Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNBC.

По словам американского президента, помимо телефонных переговоров с Зеленским в июле, которые стали поводом начала процедуры импичмента, инициированной нижней палатой конгресса США, у них была еще одна беседа по телефону.

Как уточнил Трамп, этот звонок был сделан до июльских переговоров. Президент отметил, что если его политические оппоненты захотят публикации стенограммы этого разговора, то он готов это сделать. «У меня был второй звонок [Зеленскому], о котором никто не знал, и я думаю, что они (оппоненты. — РБК) хотят, чтобы этот звонок также был обнародован», — заявил Трамп.

Как отмечает CNBC, речь идет о звонке, который был сделан в апреле. Тогда Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Телеканал сообщает, что несмотря на слова президента США о том, что об этом разговоре никто не знал, и на то, что официальная информация об этом контакте нигде не публиковалась, тогдашний специальный представитель по Украине Курт Волкер опубликовал в Twitter запись. В ней он сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому с поздравлениями.

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В сентябре газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе июльского разговора потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. После появления этой информации Байден-старший, заявивший о намерениях стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года, призвал президента опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего.

На фоне разгоревшегося скандала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. По ее словам, президент своими действиями нарушил Конституцию. В свою очередь, Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и предложил объявить импичмент ей. Позднее Белый дом отказался сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, телефонные переговоры
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