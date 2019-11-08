Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским

Как отметил президент, об этом разговоре ранее никто не знал. Он, по словам Трампа, состоялся до июльского звонка Зеленскому, который стал причиной начала процедуры импичмента президенту США

Дональд Трамп (Фото: Jon Elswick / AP)

Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNBC.

По словам американского президента, помимо телефонных переговоров с Зеленским в июле, которые стали поводом начала процедуры импичмента, инициированной нижней палатой конгресса США, у них была еще одна беседа по телефону.

Как уточнил Трамп, этот звонок был сделан до июльских переговоров. Президент отметил, что если его политические оппоненты захотят публикации стенограммы этого разговора, то он готов это сделать. «У меня был второй звонок [Зеленскому], о котором никто не знал, и я думаю, что они (оппоненты. — РБК) хотят, чтобы этот звонок также был обнародован», — заявил Трамп.

Как отмечает CNBC, речь идет о звонке, который был сделан в апреле. Тогда Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Телеканал сообщает, что несмотря на слова президента США о том, что об этом разговоре никто не знал, и на то, что официальная информация об этом контакте нигде не публиковалась, тогдашний специальный представитель по Украине Курт Волкер опубликовал в Twitter запись. В ней он сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому с поздравлениями.