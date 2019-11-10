Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Глава государства заявил о намерениях сделать это во вторник, 12 ноября. Как отметил Трамп, ни один президент за всю историю США не проходил через что-то подобное

Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в штат Алабама сообщил журналистам, что он намерен опубликовать стенограмму второго телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в начале следующей недели. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы, возможно, передадим ее во вторник. В понедельник праздник (День ветеранов. — РБК)», — сказал Трамп.

По его словам, публикация расшифровки является крайне важным событием. «Почитайте стенограмму (уже опубликованную) и вы увидите, что было в этом звонке. Теперь я дам вам вторую стенограмму, поскольку у меня было два телефонных разговора с президентом Украины», — добавил глава государства.

Трамп отметил, что ни один президент за всю историю США не проходил через нечто подобное. Глава Белого дома выразил мнение, что происходящее является «охотой на ведьм» и такое в будущем не должно повториться ни с одиним американским президентом.