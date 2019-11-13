Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда отпустили под подписку о невыезде

Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье Мосгорсуда, полностью признал свою вину, в связи с чем было решено отпустить его под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщил адвокат Половца Леонид Соловьев.

«Его отпускают под подписку о невыезде, это точно. Не знаю, он на пути домой или ещё сидит там, но решение уже принято. Он полностью признал вину, сотрудничает со следствием, у него сложились [хорошие] отношения с сотрудниками [следствия], с адвокатом. Можно не переживать за него», — рассказал Леонид Соловьёв.

Следователи завели дело о призывах к экстремизму в адрес судьи Мосгорсуда 11 ноября. Среди задержанных оказались двое мужчин — Алексей Вересов и Сергей Половец. Первый, по данным следствия, угрожал судье Мосгорсуда убийством, а второй — причинением вреда здоровью судьи. Половец рассказал следователям о третьем фигуранте дела во время допроса. Он дал показания, сообщив о своем знакомом, который был непосредственным автором поста.

После этого СК сообщил, что следователи задержали во Внуково третьего фигуранта дела об угрозах.