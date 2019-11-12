СК сообщил о признании вины фигурантом дела об угрозах судье Мосгорсуда

Алексей Вересов, ранее задержанный по делу об угрозах в адрес судьи Мосгорсуда, признал свою вину. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как следует из текста сообщения, Вересова доставили в СК из Удмуртии. Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В сообщении ведомства также отмечается, что у Вересова уже имеется судимость.

В СК заявили, что следователь обратится в суд с ходатайством об избрании Вересову меры пресечения. Сейчас ведутся мероприятия по закреплению доказательной базы, следователи проводят оперативное расследование дела.

Ранее СК завел уголовные дела после опубликованных в Сети призывов к экстремизму. Правоохранители задержали двоих мужчин, угрожавших судье Мосгорсуда. По данным следствия, Алексей Вересов угрожал судье убийством, Сергей Пловец — причинением вреда здоровью.