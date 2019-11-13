В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Согласно газовой директиве действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС. Соответствующие поправки вступили в силу в мае.

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