Россияне не пострадали в уличных протестах в Боливии

Среди пострадавших и погибших в ходе уличных протестов в Боливии после отставки президента страны Эво Моралеса российских граждан нет. Об этом РБК сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Боливии Яков Федоров.

«Мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул он. Федоров заявил, что оснований для эвакуации россиян из страны дипломаты не видят.

Он добавил, что находиться в Боливии как для россиян, так и для других иностранных граждан безопасно, поскольку обстановка в городах контролируется полицией и армией. Тем не менее в консульстве порекомендовали российским гражданам быть осторожными и проявлять бдительность в Боливии.

Ситуация в Боливии обострилась осенью, после президентских выборов. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, и на улицах начались акции протеста. Позднее на сторону протестующих стали переходить полиция и армия.