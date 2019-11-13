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Отставка Моралеса ,  
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Россияне не пострадали в уличных протестах в Боливии

Среди пострадавших и погибших в ходе уличных протестов в Боливии после отставки президента страны Эво Моралеса российских граждан нет. Об этом РБК сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Боливии Яков Федоров.

«Мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул он. Федоров заявил, что оснований для эвакуации россиян из страны дипломаты не видят.

Он добавил, что находиться в Боливии как для россиян, так и для других иностранных граждан безопасно, поскольку обстановка в городах контролируется полицией и армией. Тем не менее в консульстве порекомендовали российским гражданам быть осторожными и проявлять бдительность в Боливии.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Ситуация в Боливии обострилась осенью, после президентских выборов. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, и на улицах начались акции протеста. Позднее на сторону протестующих стали переходить полиция и армия.

В результате президент страны Эво Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня покинул страну. Мексика предоставила ему политическое убежище.

Тем не менее после его отставки беспорядки не прекратились, протестующие продолжили нападать на чиновников. В результате столкновений пострадало около 400 человек, не менее семи человек погибли.

Теги: Россияне, Боливия, пострадавшие, протесты, новости РБК
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