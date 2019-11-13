В Боливии в ходе беспорядков погибли семь человек

В Боливии в ходе беспорядков погибли семь человек

За время массовых беспорядков в Боливии после ухода в отставку президента Эво Моралеса погибли семь человек. Об этом сообщает издание El Deber со ссылкой на генерального прокурора страны.

По данным прокуратуры, двое человек скончались в Ла-Пасе, еще двое — в Санта-Крусе и трое — в Кочабамбе.

Протесты в Боливии начались после осенних выборов президента в стране. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, на улицах начались манифестации. Позднее на сторону протестующих стали переходить полицейские и армия. Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня покинул страну.

После его ухода беспорядки не прекратились, манифестанты продолжили громить государственные учреждения и нападать на чиновников. В результате столкновений пострадало около 400 человек.