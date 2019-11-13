Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

«От [лица] законного правительства Венесуэлы мы признаем Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии в ее миссии по руководству конституционным переходом [власти] и организации президентских выборов», — отметил Гуаидо.

Он выразил надежду, что пример Боливии вдохновит Венесуэлу, и она добьется свободы.

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов против итогов президентских выборов в октябре. Согласно результатам, он победил в политической гонке в четвертый раз, но оппозиция обвинила власти в фальсификациях. На улицах начались столкновения.