Экстрадированный из Израиля россиянин Бурков предстал перед судом в США

Экстрадированный из Израиля россиянин Бурков предстал перед судом в США

Суд восточного округа штата Вирджиния оставил под стражей экстрадированного Израилем в США россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание, где решится вопрос о его аресте до суда, пройдет в пятницу, 15 ноября. Все это время Бурков будет находится под стражей.

Гражданин России Алексей Бурков был задержан в Израиле в 2015 году по обвинению в мошенничестве с кредитными картами американцев. Вашингтон требовал выдать россиянина.

12 ноября Израиль экстрадировал Буркова в Соединенные Штаты, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. МИД России выразил сожаление по поводу этого решения, заявив, что оно идет вразрез с развитием российско-израильских отношений.