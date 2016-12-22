Суд отказал виновнице ДТП с «пьяным мальчиком» в отсрочке приговора

Железнодорожный суд Московской области отказал в отсрочке приговора Ольге Алисовой, признанной виновной по делу о ДТП в Балашихе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Об отсрочке Алисова ходатайствовала 16 апреля, прося дождаться достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова отметила, что ребенок Алисовой не останется без присмотра.

В апреле 2017 года произошло ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Результаты экспертизы показали, что в крови ребенка были 2,7 промилле алкоголя. На основании этого дело Алисовой закрыли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности. После повторной экспертизы выяснилось, что погибший мальчик был трезв, а алкоголь в кровь попал из-за нарушения врачом правил проведения исследования. После этого суд первой инстанции признал Алисову виновной и приговорил ее к трем годам колонии. Также женщину обязали выплатить потерпевшим компенсации в размере 2,5 млн руб. По словам гособвинителя, женщина могла предотвратить аварию, но не сделала этого. Мособлсуд 1 марта не стал пересматривать приговор Алисовой и оставил его без изменений.