Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,53 EUR Нал. 70,60 69,61 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,12 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9080,00 -82,00 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,47 -1,56% DJIA 25226,42 -0,43% Nasdaq 7591,40 +0,40% FTSE 7206,56 -0,25%
Суд отказался ужесточить приговор сбившей «пьяного» мальчика
Лента новостей
В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество
Суд отказался ужесточить приговор сбившей «пьяного» мальчика
Общество, 01 мар, 15:13
0
Суд отказался ужесточить приговор сбившей «пьяного» мальчика
Мособлсуд отказался пересматривать дело и признал законным приговор Ольге Алисовой, сбившей в прошлом году «пьяного» мальчика. Ближайшие несколько лет она проведет в колонии-поселении
Ольга Алисова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Московский областной суд признал законным решение Железнодорожного городского суда, приговорившего Ольгу Алисову, сбившую на автомобиле ребенка в апреле 2017 года, к трем годам колонии-поселения, передал корреспондент РБК.

«Приговор остается без изменений. Жалоба об отсрочке по ст. 82 УК РФ может быть рассмотрена отдельно», — заявил судья Евгений Тихонов. Он добавил, что Мособлсуд не имеет права рассматривать это ходатайство, поэтому нужно обращаться в другой суд.

Сторона защиты Романа Шимко (отца сбитого ребенка) просила о пересмотре дела и настаивала на обвинении по ст. 35 УК РФ о сговоре группы лиц. «Экспертиза нарколога и заявление о том, что Алисова не превышала 20 км/ч, — липовые», — заявил Шимко. «Данный приговор излишне мягок. Мы просим три года колонии общего режима», — сказал в суде адвокат Шимко Юрий Ратников.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина в апелляционной жалобе просила суд отменить приговор, отправить дело на новое рассмотрение. «Прошу отменить решение суда, передать уголовное дело в суд первой инстанции, снова исследовать все доказательства, изменить меру пресечения Алисовой на любую другую, не связанную с изоляцией и лишением свободы», — сказала адвокат.

Сама Алисова настаивала на отсрочке по статье 82 УК и снижении денежной компенсации в 2,5 млн руб. «У меня нет таких денег, не знаю, сколько я должна работать, чтобы выплатить эту сумму», — сказала Алисова. «Не было никогда мысли, что я хочу избежать [наказания]. Резонанс в общественности сильно сказался на психике моей дочери. Прошу услышать мои слова прощения и не рассматривать это как какой-то циничный поступок», — сказала Алисова.

ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, произошло 23 апреля 2017 года в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Суд первой инстанции признал Алисову виновной в гибели мальчика. Прокурор настаивала на том, что женщина могла предотвратить ДТП. Защита Алисовой, в свою очередь, неоднократно заявляла, что мальчика она не видела​ и этот инцидент — «несчастный случай».

Дело получило общественный резонанс из-за первоначального заключения экспертов, согласно которому в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. На этом основании в июне прошлого года Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Проведенная по решению СК комплексная судебная экспертиза доказала, что врач Михаил Клейменов нарушил правила проведения исследования, что привело к загрязнению образца крови ребенка «спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».​

15 ноября 2017 года Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Ольгу Алисову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал женщину выплатить родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб.

Автор: Илья Немченко.
При участии: Юлия Лымарь.
Теги: «пьяный мальчик» , Балашиха , ДТП , апелляция , Мособлсуд
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Суд приговорил к трем годам колонии сбившую «пьяного» мальчика Общество
Суд снял с должности эксперта по «делу «пьяного» мальчика» Общество
Осужденная по делу «пьяного мальчика» решила засудить его отца за клевету Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.