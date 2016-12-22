Суд отказался ужесточить приговор сбившей «пьяного» мальчика

Мособлсуд отказался пересматривать дело и признал законным приговор Ольге Алисовой, сбившей в прошлом году «пьяного» мальчика. Ближайшие несколько лет она проведет в колонии-поселении

Ольга Алисова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Московский областной суд признал законным решение Железнодорожного городского суда, приговорившего Ольгу Алисову, сбившую на автомобиле ребенка в апреле 2017 года, к трем годам колонии-поселения, передал корреспондент РБК.

«Приговор остается без изменений. Жалоба об отсрочке по ст. 82 УК РФ может быть рассмотрена отдельно», — заявил судья Евгений Тихонов. Он добавил, что Мособлсуд не имеет права рассматривать это ходатайство, поэтому нужно обращаться в другой суд.

Сторона защиты Романа Шимко (отца сбитого ребенка) просила о пересмотре дела и настаивала на обвинении по ст. 35 УК РФ о сговоре группы лиц. «Экспертиза нарколога и заявление о том, что Алисова не превышала 20 км/ч, — липовые», — заявил Шимко. «Данный приговор излишне мягок. Мы просим три года колонии общего режима», — сказал в суде адвокат Шимко Юрий Ратников.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина в апелляционной жалобе просила суд отменить приговор, отправить дело на новое рассмотрение. «Прошу отменить решение суда, передать уголовное дело в суд первой инстанции, снова исследовать все доказательства, изменить меру пресечения Алисовой на любую другую, не связанную с изоляцией и лишением свободы», — сказала адвокат.

Сама Алисова настаивала на отсрочке по статье 82 УК и снижении денежной компенсации в 2,5 млн руб. «У меня нет таких денег, не знаю, сколько я должна работать, чтобы выплатить эту сумму», — сказала Алисова. «Не было никогда мысли, что я хочу избежать [наказания]. Резонанс в общественности сильно сказался на психике моей дочери. Прошу услышать мои слова прощения и не рассматривать это как какой-то циничный поступок», — сказала Алисова.

ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, произошло 23 апреля 2017 года в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Суд первой инстанции признал Алисову виновной в гибели мальчика. Прокурор настаивала на том, что женщина могла предотвратить ДТП. Защита Алисовой, в свою очередь, неоднократно заявляла, что мальчика она не видела​ и этот инцидент — «несчастный случай».

Дело получило общественный резонанс из-за первоначального заключения экспертов, согласно которому в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. На этом основании в июне прошлого года Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Проведенная по решению СК комплексная судебная экспертиза доказала, что врач Михаил Клейменов нарушил правила проведения исследования, что привело к загрязнению образца крови ребенка «спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».​

15 ноября 2017 года Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Ольгу Алисову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал женщину выплатить родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб.