Кремль на вопрос о Голунове напомнил о праве следствия засекречивать дела

Кремль на вопрос о Голунове напомнил о праве следствия засекречивать дела

Следственный комитет имеет право засекречивать уголовные дела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение СК не предоставлять суду материалы резонансного дела о задержании Ивана Голунова.

«Вы знаете, что следствие имеет право засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. В остальном не берусь комментировать», — сказал Песков.

Ранее следствие отказалось предоставить Басманному суду материалы уголовного дела, по которому в июне 2019 года задерживали корреспондента издания Meduza Ивана Голунова. На заседании суда следователь сообщил, что оно полностью засекречено.

При этом ранее следствие уже засекретило часть дела — материалы внутренней проверки, которую организовало Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании журналиста.