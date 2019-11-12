СМИ сообщили об эвакуации парламента Боливии

В боливийской столице Ла-Пасе полиция собирается эвакуировать парламент из-за беспорядков, сообщает издание Pagina 7.

По информации газеты, в протестах участвуют сторонники подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса. Лидер оппозиции Карлос Меса сообщил, что толпа приближается к его дому и призвал Национальную полицию «избежать этого безумия».

11 ноября вторая вице-спикер боливийского сената Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней. Это случилось после отставки президента Эво Моралеса, которая произошла на фоне политического кризиса после президентских выборов 29 октября. Экс-глава Боливии получил политическое убежище в Мексике, откуда за ним вылетел самолет. Моралес занимал пост президента с 2005 года.