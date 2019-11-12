Politico узнало о планах Трампа отложить введение пошлин на машины из ЕС

Politico узнало о планах Трампа отложить введение пошлин на машины из ЕС

Президент США Дональд Трамп планирует отложить на полгода решение о вводе пошлин на автомобили из Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, американский лидер объявит о своем решении на этой неделе. Представитель автомобильной отрасли также рассказал изданию, что представители Белого дома уверили бизнес, что на это неделе пошлины не введут, особенно после сделки с Японией. В администрации президента отказались комментировать возможное решение Трампа.

В начале октября США заключили торговое соглашение с Японией, которое позволило избежать введения пошлин на импорт машин. Согласно сделке, Токио согласился открыть рынок для американских фермеров.

В мае Вашингтон договорился перенести на полгода увеличение пошлин на 25% на европейские автомобили. Евросоюз заявлял, что если США введут новые тарифы, то американские товары на сумму €35 млрд также будут облагаться дополнительные пошлинами.