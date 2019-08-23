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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Politico узнал о плане ЕС по введению пошлин на американские товары
ЕС должен предпринимать более активные меры для противодействия США в торговой войне, а также создать фонд для инвестиций в европейские компании, которые могли бы конкурировать с технологическими гигантами, говорится в плане
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

ЕС разработал план, который одновременно направлен на противодействие торговой политике США и американским технологическим компаниям, включая Google, Apple, Amazon и Facebook, пишет Politico со ссылкой на 173-страничный документ, имеющийся в распоряжении издания.

В документе говорится, что ЕС должен более активно действовать в торговой войне с американским лидером Дональдом Трампом. План, в том числе, предполагает возможность вводить в одностороннем порядке пошлины на американские товары.

Представители Еврокомиссии, согласно документу, предлагают будущему председателю органа Урсуле фон дер Ляйен (вступит в должность в ноябре) создать Европейский фонд будущего, который будет инвестировать более $100 млрд в акции перспективных компаний региона, чтобы Европа могла конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами.

Издание отмечает, что пока документ представляет собой предложения чиновников, которые, как ожидается, должна одобрить фон дер Ляйен. После этого план должен быть согласован с Европарламентом и правительствами стран — членов ЕС.

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ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд

Летом прошлого года стало известно, что Вашингтон намерен ввести пошлины на импорт европейских автомобилей. В апреле 2019 года в США заявили, что могут ввести новые пошлины на товары из ЕС в качестве ответных мер на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. В предварительный список вошли самолеты Airbus и их комплектующие, сыры и вина разных сортов и многое другое. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕС подготовил документ, предусматривающий ответные меры против США.

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США предложили ввести пошлины на сыр и вино из Евросоюза

В июле французский сенат одобрил введение налога для технологических компаний, после чего в США заявили о намерении провести расследование из-за подобной инициативы. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон ответит на введение «цифрового налога», и назвал эту меру «глупостью» президента Франции Эмманюэля Макрона.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Евросоюз, пошлины, торговая война
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