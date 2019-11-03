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Бизнес ,  
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Министр торговли США допустил отказ от пошлин на европейские автомобили
По словам Уилбура Росса, это произойдет в том случае, если США проведут успешные переговоры с ЕС. В октябре американцы договорились об отказе от тарифов с Японией
Министр торговли США Уилбур Росс (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и его команда, возможно, не будут вводить пошлины на европейские автомобили — в случае успеха на переговорах с ЕС. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава американского Минпромторга Уилбур Росс.

«Наша надежда заключается в том, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их инвестиционных планах, принесут свои плоды, и статью 232 (закона о торговли 1962 года. — РБК) будет необязательно вводить в силу целиком, а может быть не придется и частично», — сказал министр.

Он добавил, что у США были «очень хорошие разговоры» c европейскими, японскими и корейскими «друзьями». Bloomberg отмечает, что в октябре американцы заключили с Японией сделку, которая позволила избежать ввода пошлин на импорт автомобилей.

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ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд

Росс говорит о расследовании, которое США начали в 2018 году согласно статье 232 американского закона о расширении торговли от 1962 года. Он предполагает, что исполнительная власть может изучить, как импорт какой-либо продукции влияет на национальную безопасность США, и принять меры в случае необходимости.

В мае 2019 года Белый дом согласился перенести увеличение пошлин до 25% на европейские автомобили на полгода. В случае, если они будут введены, Евросоюз обещал ввести ответные тарифы на американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд).

Автор: Артём Губенко
Теги: пошлины, автомобили, Уилбур Росс
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