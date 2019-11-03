Министр торговли США допустил отказ от пошлин на европейские автомобили

По словам Уилбура Росса, это произойдет в том случае, если США проведут успешные переговоры с ЕС. В октябре американцы договорились об отказе от тарифов с Японией

Министр торговли США Уилбур Росс (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и его команда, возможно, не будут вводить пошлины на европейские автомобили — в случае успеха на переговорах с ЕС. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава американского Минпромторга Уилбур Росс.

«Наша надежда заключается в том, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их инвестиционных планах, принесут свои плоды, и статью 232 (закона о торговли 1962 года. — РБК) будет необязательно вводить в силу целиком, а может быть не придется и частично», — сказал министр.

Он добавил, что у США были «очень хорошие разговоры» c европейскими, японскими и корейскими «друзьями». Bloomberg отмечает, что в октябре американцы заключили с Японией сделку, которая позволила избежать ввода пошлин на импорт автомобилей.

Росс говорит о расследовании, которое США начали в 2018 году согласно статье 232 американского закона о расширении торговли от 1962 года. Он предполагает, что исполнительная власть может изучить, как импорт какой-либо продукции влияет на национальную безопасность США, и принять меры в случае необходимости.