ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд

В ЕС предупредили, что ответ на угрозы Трампа у Брюсселя есть. При этом там надеются, что вводить пошлины не придется

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз приготовил документ, предусматривающий ответные меры против США в случае введения Вашингтоном пошлин на произведенные в ЕС автомобили. Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.

«Мы не потерпим никаких квот и ограничений. Если пошлины будут все же введены, то у нас есть ответный список», - сказала Мальмстрем.

Европейский комиссар при этом выразила надежду на то, что Брюсселю не придется прибегать к своей угрозе.

В мае этого года президент США Дональд Трамп заявил, что продукция ряда иностранных производителей несет угрозу американским экономическим интересам. Однако он на полгода отсрочил введение пошлин, согласившись провести переговоры с Евросоюзом и Японией.

Мальмстрем решение Трампа приветствовала, однако его позицию касательно угроз для США со стороны Европы она назвала «абсурдной».

«Надеюсь мы закроем эту главу в наших взаимоотношениях и найдем способ работать вместе в будущем», - добавила представитель Евросоюза.