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Трамп назвал «славной победой» согласие ВТО на новые пошлины против ЕС

Президент США Дональд Трамп назвал победой разрешение Всемирной торговой организации (ВТО) для США ввести пошлины на товары из Евросоюза. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Это дело тянется годами, славная победа!» — сказал он.

Трамп добавил, что таким образом Вашингтон выиграл $7,5 млрд. По его словам, ЕС на протяжении многих лет «плохо относился к Соединенным Штатам», о чем свидетельствуют пошлины и торговые барьеров.

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Торговое представительство США накануне объявило о введении новых пошлин в размере 25% на ряд товаров из ЕС общей стоимостью $7,5 млрд. В ведомстве отметили, что решение было принято с согласия ВТО. Новые пошлины вступят в силу 18 октября. В частности, они затронут односолодовый виски из Шотландии и Ирландии, немецкие свиные сосиски и итальянские сыры. Кроме того, 10%-ной пошлиной будут обложены поставки самолетов.

В торгпредстве связали введение пошлин с жалобой США в ВТО. Вашингтон жаловался на то, что власти ЕС предоставляли французской компании Airbus субсидии. По мнению Вашингтона, они наносили ущерб американской корпорации Boeing и мешали успешно конкурировать при продаже самолетов в европейские страны, Китай, Южную Корею, Сингапур и Австралию.

Теги: Дональд Трамп, вто, пошлины, Евросоюз
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