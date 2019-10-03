Трамп назвал «славной победой» согласие ВТО на новые пошлины против ЕС

Президент США Дональд Трамп назвал победой разрешение Всемирной торговой организации (ВТО) для США ввести пошлины на товары из Евросоюза. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Это дело тянется годами, славная победа!» — сказал он.

Трамп добавил, что таким образом Вашингтон выиграл $7,5 млрд. По его словам, ЕС на протяжении многих лет «плохо относился к Соединенным Штатам», о чем свидетельствуют пошлины и торговые барьеров.

Торговое представительство США накануне объявило о введении новых пошлин в размере 25% на ряд товаров из ЕС общей стоимостью $7,5 млрд. В ведомстве отметили, что решение было принято с согласия ВТО. Новые пошлины вступят в силу 18 октября. В частности, они затронут односолодовый виски из Шотландии и Ирландии, немецкие свиные сосиски и итальянские сыры. Кроме того, 10%-ной пошлиной будут обложены поставки самолетов.