В Киеве назвали «первый шаг» для реинтеграции Донбасса

Первым шагом для возвращения Донбасса должно стать «максимальное» упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), заявил Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо. Его слова передает УНИАН.

Он отметил, что необходимо идти на помощь людям, которые «находятся в серой и красной зонах». По его словам, это «реальные маленькие шаги», которые возможно быстро реализовать и они принесут «видимый результат».



Ранее на пресс-конференции в УНИАН Сивохо сообщал, что общался с переселенцами из Донбасса и жителями региона, сообщает издание. Советник секретаря СНБО отмечал, что КПВВ являются «границей между мирами». По его словам, на контрольных пунктах «единство и равенство уходят на другой план», а режим пропуска «давит на человека». Необходимо «лучше относиться» к пересекающим КПВВ, заключил он.

В августе текущего года Украина начала допросы пересекающих КПВВ жителей Донбасса, которые получили российское гражданство. Это произошло после упрощения Москвой выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В июле Россия распространила действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины( самопровозглашенные республики занимают только часть их территории). В МИД Украины назвали действия России «паспортным бандитизмом» и пообещали принять ответные меры.