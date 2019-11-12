Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
Малышева назвала ложью сообщения о своем пьяном дебоше в Краснодаре Общество, 01:21 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 01:01 В Киеве назвали «первый шаг» для реинтеграции Донбасса Политика, 00:58 Парламент Боливии получил заявление об отставке президента Моралеса Политика, 00:50 Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике Политика, 00:16 Арест доцента по делу об убийстве связали с его возможностью скрыться Общество, 00:14 Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире Экономика, 00:00 СК возбудил дело из-за поступивших судье Мосгорсуда угроз убийством Общество, 11 ноя, 23:47 Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Политика, 11 ноя, 23:40 Три человека пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы Общество, 11 ноя, 23:39 Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина Бизнес, 11 ноя, 23:37 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 11 ноя, 23:29 СМИ узнали о продаже данных вкладчиков ВТБ на черном рынке Общество, 11 ноя, 23:26 В Москве госпитализировали актера из «Ночного дозора» и «Быка» Общество, 11 ноя, 23:09
Политика ,  
0 
В Киеве назвали «первый шаг» для реинтеграции Донбасса

Первым шагом для возвращения Донбасса должно стать «максимальное» упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), заявил Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо. Его слова передает УНИАН.

Он отметил, что необходимо идти на помощь людям, которые «находятся в серой и красной зонах». По его словам, это «реальные маленькие шаги», которые возможно быстро реализовать и они принесут «видимый результат».


Ранее на пресс-конференции в УНИАН Сивохо сообщал, что общался с переселенцами из Донбасса и жителями региона, сообщает издание. Советник секретаря СНБО отмечал, что КПВВ являются «границей между мирами». По его словам, на контрольных пунктах «единство и равенство уходят на другой план», а режим пропуска «давит на человека». Необходимо «лучше относиться» к пересекающим КПВВ, заключил он.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

В августе текущего года Украина начала допросы пересекающих КПВВ жителей  Донбасса, которые получили российское гражданство. Это произошло после упрощения Москвой выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В июле Россия распространила действие указа  на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины( самопровозглашенные республики занимают только часть их территории). В МИД Украины назвали действия России «паспортным бандитизмом» и пообещали принять ответные меры.

1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов. Кроме того, стороны согласовали разведение сил на линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. Оно завершилось 9 ноября.

Теги: Украина, Донбасс, реинтеграция
Материалы по теме
В Донбассе началось разведение сил на линии соприкосновения в Петровском
Общество
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Общество
ВГТРК опровергла информацию об обстреле журналистов в Донбассе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter