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Шнуров допустил появление нового солиста группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил, что после его ухода коллектив может «пересобраться» и поменять солиста. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварнадзе в программе «Просто о сложном».

Ведущая задала Шнурову вопрос, допускает ли он, что музыканты могут пересобрать «Ленинград-2» без него. На что фронтмен ответил: «Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я — режиссер».

Шеварнадзе также спросила его о том, зачем ему участие в проекте «Голос» на «Первом канале» в качестве наставника. Шнуров ответил, что ему интересно.

«Во-первых, мне интересно. Потом я преследую, естественно, свои корыстные цели. Я отсматриваю людей, кто что поет, как куда дышит. Мне это интересно, общаюсь с молодежью. Мало ли что. Война закончилась, но патроны-то нужны», — отметил он.

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«Шнуров — наше кое-что»: главное из интервью лидера «Ленинграда» РБК

20 марта Шнуров сообщил, что предстоящий в 2019 году тур группы «Ленинград» станет прощальным. При этом он не исключил, что в будущем может вновь собрать музыкальный коллектив, но это будет не скоро.

В интервью РБК Шнуров объяснил причину роспуска группы. По его словам, музыка «Ленинграда» создавалась как музыка «застоя». «Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», — сказал он.

По его словам, музыканты обрадовались этому известию, так как они «наконец-то могут выйти на пенсию».

Теги: «Ленинград», Сергей Шнуров, музыка
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Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя
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