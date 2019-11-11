Шнуров допустил появление нового солиста группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не исключил, что после его ухода коллектив может «пересобраться» и поменять солиста. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварнадзе в программе «Просто о сложном».

Ведущая задала Шнурову вопрос, допускает ли он, что музыканты могут пересобрать «Ленинград-2» без него. На что фронтмен ответил: «Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке «Ленинград». Я могу это представить, потому что фактически я — режиссер».

Шеварнадзе также спросила его о том, зачем ему участие в проекте «Голос» на «Первом канале» в качестве наставника. Шнуров ответил, что ему интересно.

«Во-первых, мне интересно. Потом я преследую, естественно, свои корыстные цели. Я отсматриваю людей, кто что поет, как куда дышит. Мне это интересно, общаюсь с молодежью. Мало ли что. Война закончилась, но патроны-то нужны», — отметил он.