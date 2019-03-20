Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал музыкант в стихотворной форме.

При этом он добавил, что может в будущем вновь собрать группу «Ленинград», «но нескоро».

В конце февраля Шнуров вошел в состав совета комитета Госдумы по культуре, как и писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Глава комитета Елена Ямпольская отметила, что ей интересно творчество музыканта. «Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу», — отметила она. Ямпольская добавила, что рассчитывает увидеть новых членов совета 22 марта на слушаниях в Госдуме по поводу концепции нового закона о культуре.