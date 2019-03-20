Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,29 -0,10 EUR Бирж. 73,07 -0,03 Brent 67,44 -0,31% USD Нал. 64,85 63,97 EUR Нал. 73,56 72,70 USD ЦБ 64,28 -0,04 EUR ЦБ 72,94 -0,06 EUR/USD 1,1364 0,0013 BTC/USD Бирж. 4 097,60 -10,00 IMOEX 2 497,40 0,17% RTSI 1 223,85 0,33% DJIA 25 887,38 -0,10% Nasdaq 7 723,95 0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,5%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,5%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 64,28 (-0,04) Quote, 13:39
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 72,94 (-0,06) Quote, 13:39
Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин Общество, 15:06 Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Спорт, 14:59 «Газпром» сообщил о намерении добывать газ на Харасавэе до 2131 года Экономика, 14:57 Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Общество, 14:49 «Яндекс.Еда» начала доставлять товары для дома и продукты Технологии и медиа, 14:41 Skoda наладит производство бюджетного кроссовера в Нижнем Новгороде Авто, 14:40 Путин поздравил нового главу Казахстана со вступлением в должность Политика, 14:37 Транзит с китайским акцентом: чем рискует Нурсултан Назарбаев Мнение, 14:30 Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань» Общество, 14:28 В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца Общество, 14:28 Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов Финансы, 14:24 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 14:22 Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине Политика, 14:20 Аналитики предсказали пересмотр прогноза ЦБ по инфляции Экономика, 14:04
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал музыкант в стихотворной форме.

При этом он добавил, что может в будущем вновь собрать группу «Ленинград», «но нескоро».

В конце февраля Шнуров вошел в состав совета комитета Госдумы по культуре, как и писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Глава комитета Елена Ямпольская отметила, что ей интересно творчество музыканта. «Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу», — отметила она. Ямпольская добавила, что рассчитывает увидеть новых членов совета 22 марта на слушаниях в Госдуме по поводу концепции нового закона о культуре.

Теги: Сергей Шнуров, «Ленинград»
Материалы по теме
В совет при комитете Госдумы по культуре вошли Шнуров и Водолазкин
Политика
Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter