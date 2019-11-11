Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке

Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Смирнова Михаил Корчагин.

По его словам, к ранее предъявленному обвинению по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) добавилось еще одно — по ч. 1 ст. 291.2 (получение взятки, не превышающей 10 тыс. руб.).

«В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о продление меры пресечения Смирнову в виде заключения под стражу», — добавил Корчагин.

Другой адвокат обвиняемого Александр Самухов рассказал, что его подзащитному до сих пор не назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По словам правозащитника, следствие отказывает приобщать к материалам дела сведения о травмах головы Смирнова, которые он получил несколько лет назад в результате избиения.