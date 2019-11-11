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Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке

Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Смирнова Михаил Корчагин.

По его словам, к ранее предъявленному обвинению по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) добавилось еще одно — по ч. 1 ст. 291.2 (получение взятки, не превышающей 10 тыс. руб.).

«В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос о продление меры пресечения Смирнову в виде заключения под стражу», — добавил Корчагин.

Другой адвокат обвиняемого Александр Самухов рассказал, что его подзащитному до сих пор не назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По словам правозащитника, следствие отказывает приобщать к материалам дела сведения о травмах головы Смирнова, которые он получил несколько лет назад в результате избиения.

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Инцидент на станции «Рязанский проспект» произошел 18 сентября. Сотрудники УСБ МВД попытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки от мигранта. Его отвели в комнату полиции, где он открыл по коллегам огонь. В результате стрельбы один из сотрудников органов погиб, второго госпитализировали.

20 сентября Смирнову предъявили обвинение в посягательстве на жизнь полицейских. По версии следствия, он взял у мигранта взятку в размере 2 тыс. руб. По данным СМИ, полицейский регулярно получал деньги от нарушителей.

Сам Смирнов объяснял свои действия усталостью от работы в полиции и нежеланием сидеть из-за взятки. Если его вина будет доказана, полицейскому грозит пожизненное заключение.

Теги: новости РБК, взятка, уголовное дело, адвокат
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