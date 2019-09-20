Открывшему стрельбу по полицейским в метро предъявили обвинение

Пресненский суд Москвы предъявил полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему двух своих коллег в московском метро, обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«[Алексей Смирнов] обвиняется по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — заявили в пресс-службе. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе суда также добавили, что следователь обратился с ходатайством об избрании меры пресечения для Смирнова в виде заключения под стражу.

18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» подозревавшийся в получении взятки сотрудник УВД на метрополитене открыл стрельбу по коллегам из табельного оружия. Инцидент произошел во время проведения операции по его задержанию, в результате перестрелки один из полицейских погиб, второй получил ранения. По данным следствия, сотрудника полиции метрополитена заподозрили в получении взятки на сумму 2 тыс. руб. у нелегального мигранта.