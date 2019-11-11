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«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО

Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, основная группа новейших автоматов существует сейчас в калибрах 5,45 и 7,62. Но сейчас у концерна «Калашников» есть экспортный заказ на АК-12 калибра 7,62х51. «Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО», — заявил Уржумцев.

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АК-12 были приняты на вооружение российской армией в январе 2018 года. Они были рекомендованы для Сухопутных войск, десанта и морской пехоты. Первую партию на 2,5 тыс. автоматов в рамках гособоронзаказа «Калашников» отгрузил в декабре прошлого года.

Гражданская версия нового автомата — АК-TR3 — поступила в продажу в августе 2019 года. Карабин доступен для обладателей лицензий на нарезное оружие в двух калибрах — 5,45 и 7,62. Он отличается от военной версии меньшей емкостью магазина и отсутствием режима автоматического огня.

Разработка АК-12 велась с 2011 года для включения в боевую экипировку «Ратник», известную как «комплект солдата будущего».

Теги: «Калашников», автомат, НАТО
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