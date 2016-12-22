«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

Концерн «Калашников» начал поставлять автоматы АК-12 для своего первого заказчика — Минобороны России — в рамках Гособоронзаказа-2019. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Концерн отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2500 штук», — говорится в сообщении.

О том, что Минобороны России приняло на вооружение АК-12 и АК-15 стало известно в январе. Планируется, что автомат со временем заменит АК-74.

АК-12 — автомат калибра 5,45 мм, а АК-15 — калибра 7,62 мм, отмечает производитель. На них можно ставить магазины от других автоматов того же калибра и устанавливать штык-нож, быстросъемный глушитель и 40-миллиметровые гранатометы. Также предохранитель-переводчик имеет четыре положения: блокировка огня, стрельба длинными очередями, очередь из двух выстрелов и одиночный выстрел. АК-12 разрабатывался и испытывался для включения в боевую экипировку «Ратник».