«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Видеозапись размещена на канале концерна в YouTube.

Видео: Концерн «Калашников»

Согласно требованиям Минобороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Отмечается, что после этого оружие может начать разрушаться, поскольку такой темп стрельбы не является нормальным.

В ходе испытания автомат легко преодолел отметку в 180 патронов. Специалист отметил изменения темпа стрельбы приблизительно на 200-м патроне. На 480-м патроне начал обильно идти дым, стало слышно шипение пластика, затвор начал залипать. На 500-м патроне появился запах жженного пластика.

Разрыв ствола в районе оковки цевья (передняя часть ружейной ложи, закрывающая ствол полностью или частично) произошел на 587-м патроне. «Появляется пламя, все плавится, но до сих пор не было яркого расплавления», — подчеркнул специалист.