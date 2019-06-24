«Калашников» назвал сроки начала продаж гражданской версии автомата АК-12

Концерн «Калашников» с августа 2019 года выпустит в продажу гражданскую модификацию автомата АК-12 — АК-TR3. Об этом сообщается на сайте концерна.

Карабин, как и военная версия, будет представлен в двух калибрах — 5,45 и 7,62 мм. Гендиректор компании Владимир Дмитриев, передает ТАСС, на презентации уточнил, что гражданская модификация будет доступна для покупки людям с лицензией на нарезное оружие. По его словам, отличием гражданской версии АК-12 является отсутствие автоматического режима огня и ограничитель емкости магазина.

Российская армия приняла АК-12 на вооружение в январе 2018 года, они рекомендованы для вооружения ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. В декабре 2018 года «Калашников» начал поставлять автоматы для Минобороны. В январе 2019 года Дмитриев сообщил о первом зарубежном покупателе АК-12. Им стала Армения.