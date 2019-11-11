Командующий полицией Боливии опроверг наличие ордера на арест Моралеса

Командующий национальной полицией Боливии Юрий Кальдерон опроверг существование ордера на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Unitel.

По словам Кальдерона, право выдачи подобных ордеров принадлежит прокуратуре, а не служащим или руководству полиции, которая исполняет такие приказы. Он также сообщил о наличии запроса генпрокурора страны на задержание предполагаемых нарушителей избирательного законодательства Боливии.

Ранее один из лидеров боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо заявил, что у полиции есть ордер на арест Моралеса. Он также сообщил, что военные обнаружили и взяли под контроль самолет, на котором Моралес ранее улетел из столицы в провинцию Кочабамба.

10 ноября президент Боливии Эво Моралис объявил об отставке. Вслед за ним об уходе со своих постов сообщили вице-президент, спикер сената и ряд министров страны. Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%.