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Командующий полицией Боливии опроверг наличие ордера на арест Моралеса

Командующий национальной полицией Боливии Юрий Кальдерон опроверг существование ордера на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Unitel.

По словам Кальдерона, право выдачи подобных ордеров принадлежит прокуратуре, а не служащим или руководству полиции, которая исполняет такие приказы. Он также сообщил о наличии запроса генпрокурора страны на задержание предполагаемых нарушителей избирательного законодательства Боливии.

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Боливийская оппозиция заявила о существовании ордера на арест Моралеса

Ранее один из лидеров боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо заявил, что у полиции есть ордер на арест Моралеса. Он также сообщил, что военные обнаружили и взяли под контроль самолет, на котором Моралес ранее улетел из столицы в провинцию Кочабамба.

10 ноября президент Боливии Эво Моралис объявил об отставке. Вслед за ним об уходе со своих постов сообщили вице-президент, спикер сената и ряд министров страны. Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%.

Теги: Боливия, Эво Моралес, ордер на арест
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