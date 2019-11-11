Боливийская оппозиция заявила о существовании ордера на арест Моралеса

Один из противников экс-президента заявил, что полиция и военные сейчас разыскивают политика

Фото: Juan Karita / AP

Один из лидеров боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо заявил, что у полиции есть ордер на арест Эво Моралеса – бывшего президента страны, который покинул столицу и в ночь на 11 ноября объявил об уходе в отставку.

«Подтверждено. Есть ордер на арест Эво Моралеса. Полиция и военные разыскивают его», - написал Камачо в Twitter.

По его словам, военные уже обнаружили и взяли под контроль самолет, на котором Моралес улетел из столицы в провинцию Кочабамба. Поиски экс-президента продолжаются в районе Чапаре.

Сам Моралес в своем Twitter назвал полицейский ордер незаконным. По его словам, на его дом в совершено нападение, а полиция фактически нарушает закон.

Позже глава боливийской полиции в интервью одному из телеканалов заявил, что ордера на арест Моралеса нет, сообщает агентство Reuters.