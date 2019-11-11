Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ Общество, 01:03 В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Политика, 00:50 Крыховяк получил сотрясение мозга во время матча с «Краснодаром» Спорт, 00:25 Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП под Курском Общество, 00:11 Почему российский бизнес стал оптимистичнее в оценке инвестиций Pro, 00:01 Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда Экономика, 00:01 Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд Экономика, 00:00 Президент Боливии ушел в отставку после требования армии Политика, 10 ноя, 23:59 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 10 ноя, 23:59 Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Общество, 10 ноя, 23:42 Командующий вооруженными силами Боливии потребовал отставки Моралеса Политика, 10 ноя, 23:39 СМИ узнали о желании главы Боливии покинуть страну после призыва армии Политика, 10 ноя, 23:33 Сосед подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ сообщил детали преступления Общество, 10 ноя, 23:31 Глава Минобороны Украины назвал конечную цель отмены призывной армии Общество, 10 ноя, 23:05
Общество ,  
0 
Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии. Об этом сообщил порталу 78.ru его адвокат Александр Почуев.

Адвокат заявил, что сейчас Соколов пребывает «в глубоких переживаниях, в слезах». По словам Почуева, позже доцент СПбГУ сможет дать более развернутые показания.

Общество
Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали 9 ноября, на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В момент задержания он пытался утопить чемодан, в котором лежали две отрезанные женские руки. В квартире Соколова нашли остальные части тела женщины и окровавленную пилу.

Адвокат доцента сообщил РБК, что мужчина оформил явку с повинной и сделал чистосердечное признание. На допросе Соколов признал вину, позже его отправили в изолятор временного содержания.

Теги: убийство, СПбГУ, адвокат
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ
Общество
Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ отправили в изолятор
Общество
Доцент СПбГУ на допросе признался в убийстве бывшей студентки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter