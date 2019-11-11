Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии. Об этом сообщил порталу 78.ru его адвокат Александр Почуев.

Адвокат заявил, что сейчас Соколов пребывает «в глубоких переживаниях, в слезах». По словам Почуева, позже доцент СПбГУ сможет дать более развернутые показания.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали 9 ноября, на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В момент задержания он пытался утопить чемодан, в котором лежали две отрезанные женские руки. В квартире Соколова нашли остальные части тела женщины и окровавленную пилу.

Адвокат доцента сообщил РБК, что мужчина оформил явку с повинной и сделал чистосердечное признание. На допросе Соколов признал вину, позже его отправили в изолятор временного содержания.