Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ отправили в изолятор

После допроса в СКР доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, отправили в изолятор временного содержания. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката ученого Александра Почуева.

Сторона защиты уточнила, что Соколову пока не предъявили обвинения. Суд изберет меру пресечения в понедельник, 11 ноября. Адвокат добавил, что в подобных делах назначают заключение под стражу.

Почуев ранее сообщил РБК, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета оформил явку с повинной и сделал чистосердечное признание. Позднее, на допросе, Соколов признал свою вину.

Правозащитник отметил, что мотив поступка Соколова станет ясен уже в ходе следствия. Согласно версии Почуева, мужчина действовал в состоянии патологического опьянения или в состоянии аффекта.

Доцента СПбГУ, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября, на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Во время задержания он пытался утопить чемодан с двумя отрезанными женскими руками. Позднее в его квартире были обнаружены остальные части тела женщины и окровавленная пила.