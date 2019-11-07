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Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в будущем Россия и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель отношений. В противном случае ЕС не удастся создать мир в Европе, а Москва может оказаться вассалом Китая

В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России. По его мнению, есть три сценария.

В качестве первой опции Макрон упомянул возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. В частности, указал Макрон, для этого России недостает экономической мощи и численности населения. А улучшить демографическую и экономическую ситуацию за счет миграции у Москвы вряд ли получится. «То, что население России включает в себя [мусульман] — и [страна] окружена мусульманами, что создает для нее проблемы. Учитывая огромный размер территории [России], она могла бы получить огромное преимущество за счет миграционной политики. Но нет, это православный консервативный проект, поэтому это не сработает», — сказал президент Франции.

Второй сценарий — это развитие государства по евразийской модели. Однако лидером на подобном пути уже является Китай, и президента России Владимира Путина такая ситуация едва ли устраивает, говорит французский лидер. «Я ни на секунду не представляю себе, что его (Путина. — РБК) стратегия — быть вассалом Китая», — пояснил Макрон.

Наконец, третья стратегия предполагает сбалансированное сотрудничество с Европой. По словам Макрона, Владимир Путин считает несправедливым расширение НАТО к российским границам и смотрит на ЕС как на вассала США. Однако в будущем в Москве могут пересмотреть свое отношение, уверен французский лидер. «Его (Путина. — РБК) консерватизм привел к развитию антиевропейского проекта, но я не понимаю, как этот проект может вылиться во что-то другое, кроме как в проект партнерства с Европой», — считает он.

Макрон также заявил о намерении пересмотреть отношения с Россией. Он уточнил, что такая задача вряд ли может быть выполнена в ближайшее время и процесс восстановления диалога с Москвой может занять около десяти лет. «Если мы хотим построить мир в Европе, воссоздать европейскую стратегическую автономию, нам нужно изменить нашу позицию в отношении России», — сказал президент.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Франция, Эмманюэль Макрон, Россия, отношения
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