В РВИО объяснили удаление имени подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Имя подозреваемого в убийстве бывшей студентки доцента СПбГУ Олега Соколова действительно было удалено с сайта Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.

С сайта его имя удалили, когда в организации «узнали о случившемся». Не только потому, что он не работал в действующем научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее», — объяснил представитель РВИО.

Он также напомнил, что Олег Соколов не состоял в организации, но также и не вошел в обновленный научный совет. В организации с доцентом последний раз сотрудничали в 2017 году. «Он безусловно известный историк, специалист по наполеоновскому периоду», — сказал представитель. Однако уже «долгое время» историк не поддерживал контакты с Российским военно-историческим обществом.

О том, что фамилия Соколова пропала из списка членов научного совета общества, стало известно накануне. На сайте РВИО он был указан как президент Общероссийского военно-исторического общественного движения. Упоминания о нем остались только в кэше Google.