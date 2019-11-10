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В РВИО объяснили удаление имени подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Имя подозреваемого в убийстве бывшей студентки доцента СПбГУ Олега Соколова действительно было удалено с сайта Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.

С сайта его имя удалили, когда в организации «узнали о случившемся». Не только потому, что он не работал в действующем научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее», — объяснил представитель РВИО.

Он также напомнил, что Олег Соколов не состоял в организации, но также и не вошел в обновленный научный совет. В организации с доцентом последний раз сотрудничали в 2017 году. «Он безусловно известный историк, специалист по наполеоновскому периоду», — сказал представитель. Однако уже «долгое время» историк не поддерживал контакты с Российским военно-историческим обществом.

О том, что фамилия Соколова пропала из списка членов научного совета общества, стало известно накануне. На сайте РВИО он был указан как президент Общероссийского военно-исторического общественного движения. Упоминания о нем остались только в кэше Google.

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Доцент Олег Соколов, специализирующийся на истории Франции, был задержан в субботу, 9 ноября, на набережной Мойки в Санкт-Петербурге. Мужчина пытался утопить рюкзак, в котором оказались две отрезанные женские руки. Соколова вытащили из воды и госпитализировали с переохлаждением. Другие части тела убитой женщины обнаружили в его квартире.

Следствие установило, что убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ и сожительница Соколова Анастасия Ещенко. По предварительным данным, женщина погибла от огнестрельного ранения, после чего ученый принял решение ее расчленить. Во время обыска в его квартире были найдены обрез малокалиберной винтовки, полсотни патронов и окровавленная пила.

Теги: РВИО, СПбГУ, членство, Доцент, опровержение
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