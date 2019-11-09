Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО

Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества. Как сообщает «Фонтанка», Соколов, который числился как президент Общероссийского военно-исторического общественного движения, до сегодняшнего дня входил в список, а теперь упоминание о нем осталось лишь в кэше Google.

РБК направил запрос в пресс-службу Российского военно-исторического общества, а также обратился за комментариями к советнику председателя РВИО Андрею Назарову.

Соколова выловили из Мойки утром в субботу. При нем обнаружили рюкзак, в котором были женские отчлененные руки. Позже другие части тела убитой женщины нашли и в квартире доцента Санкт-Петербургского государственного университета. По предварительной версии, убитой являлась его бывшая ученица.