Местные власти рассказали о семье убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ

Убитая в Санкт-Петербурге выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко была сестрой экс-вратаря юношеской сборной России по футболу и дочерью полицейской с Кубани. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко.

Он подтвердил, что знает семью выпускницы. По его словам Тарасенко, мама работает в районном отделении полиции «кадровиком», ее имя — Галина Георгиевна Ещенко, добавил он.

По словам Тарасенко, отец Анастасии Ещенко раньше работал тренером, а теперь устроился в школу и преподает физкультуру. В семье также есть сын, который играл в молодежной сборной России по футболу и является воспитанником футбольного клуба «Краснодар».

На сайте отдела МВД по Калининскому району указано, что Галина Ещенко — помощник начальника райотдела, она работает в полиции с 2005 года. До этого Ещенко была педагогом в школе. «Фонтанка» и 78.ru писали, что после убийства дочери полицейская приехала в Петербург, ей предоставили место проживания и транспорт.