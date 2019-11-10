Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Сенаторы ответили на сообщения о риске захвата Калининграда за два дня Политика, 12:59 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 12:50 Следователи попросили арестовать подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ Общество, 12:49 Якубович ответил на сообщения об операции шуткой о теннисном корте Общество, 12:45 Врачи сообщили о состоянии подозреваемого в убийстве доцента из СПбГУ Общество, 12:22 В ДНР сообщили об обстреле Петровского украинскими военными Политика, 12:09 «Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами Спорт, 11:51 В Австралии нашли мертвым разыскиваемого россиянина Общество, 11:45 Бизнес с Китаем: от производства до валютного контроля РБК и Открытие, 11:40 Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей Бизнес, 11:34 Зачем владелец группы ПИК Сергей Гордеев создает строительный «Убер» Pro, 11:33 Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом Финансы, 11:26 Синоптики сообщили о переносе начала климатической зимы в Москве Общество, 11:18 Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам Финансы, 11:02
Общество ,  
0 
Врачи сообщили о состоянии подозреваемого в убийстве доцента из СПбГУ

Историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве своей студентки, в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом РБК рассказали в справочной городской Мариинской больницы Петербурга. Ранее Соколова в состоянии средней тяжести госпитализировали в терапевтическое отделение медицинского учреждения. 

Доцент СПбГУ Соколов был задержан в Петербурге, на набережной реки Мойки, утром 9 ноября. Его извлекли из воды, в его рюкзаке полиция нашла две женские руки, отрезанные по локоть, а также травматический пистолет. В квартире историка при обыске нашли расчлененное женское тело.  

Общество
В Сети появилось видео поисков останков убитой студентки СПбГУ в Мойке

По предварительным данным, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ 24-летняя Анастасия Ещенко, которая состояла с ним в отношениях. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст. 105 УК). Адвокат Соколова Александр Почуев заявил РБК, что доценту назначили психиатрическую экспертизу.

Теги: убийство, СПбГУ, новости РБК
Материалы по теме
В Сети появилось видео поисков останков убитой студентки СПбГУ в Мойке
Общество
Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter