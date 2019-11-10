Врачи сообщили о состоянии подозреваемого в убийстве доцента из СПбГУ

Историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве своей студентки, в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом РБК рассказали в справочной городской Мариинской больницы Петербурга. Ранее Соколова в состоянии средней тяжести госпитализировали в терапевтическое отделение медицинского учреждения.

Доцент СПбГУ Соколов был задержан в Петербурге, на набережной реки Мойки, утром 9 ноября. Его извлекли из воды, в его рюкзаке полиция нашла две женские руки, отрезанные по локоть, а также травматический пистолет. В квартире историка при обыске нашли расчлененное женское тело.

По предварительным данным, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ 24-летняя Анастасия Ещенко, которая состояла с ним в отношениях. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст. 105 УК). Адвокат Соколова Александр Почуев заявил РБК, что доценту назначили психиатрическую экспертизу.