В Сети появилось видео поисков останков убитой студентки СПбГУ в Мойке

В Сети появилось видео поисков останков убитой студентки СПбГУ в Мойке

По данным СМИ, в ходе работ водолазы нашли пакет, в котором могли быть новые улики

Фото: Виталий Тимкив / «РИА Новости»

Появилось видео работы водолазов, которые исследуют дно реки Мойка, после того как 9 ноября на набережной был задержан мужчина, в рюкзаке которого обнаружили отчлененные женские руки и травматический пистолет, сообщает 78.ru.

Водолазам удалось достать из воды черные пакеты, в которых, как указывает «Фонтанка», могли быть и другие улики. По одной из версий, это отчлененные ноги погибшей.

В убийстве подозревается доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. В состоянии переохлаждения мужчину отправили в больницу. Врачи сообщили РБК, что пациент находится в состоянии средней степени тяжести.