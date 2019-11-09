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В Сети появилось видео поисков останков убитой студентки СПбГУ в Мойке
По данным СМИ, в ходе работ водолазы нашли пакет, в котором могли быть новые улики
Фото: Виталий Тимкив / «РИА Новости»

Появилось видео работы водолазов, которые исследуют дно реки Мойка, после того как 9 ноября на набережной был задержан мужчина, в рюкзаке которого обнаружили отчлененные женские руки и травматический пистолет, сообщает 78.ru.

Водолазам удалось достать из воды черные пакеты, в которых, как указывает «Фонтанка», могли быть и другие улики. По одной из версий, это отчлененные ноги погибшей.

В убийстве подозревается доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. В состоянии переохлаждения мужчину отправили в больницу. Врачи сообщили РБК, что пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

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После обыска, проведенного в квартире Соколова, были найдены останки девушки. По предварительной версии, речь может идти о его 24-летней ученице.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Петербург
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