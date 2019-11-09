Врачи рассказали о состоянии подозреваемого в убийстве историка СПбГУ

Врачи рассказали о состоянии подозреваемого в убийстве историка СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов в настоящий момент находится в больнице. Эту информацию РБК сообщили в справочной службе Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

«Да, госпитализирован в терапевтическое отделение», — заявили в справочной. «Состояние средней тяжести, температура нормальная», — сообщили РБК в больнице.

Соколов был задержан в Петербурге на набережной реки Мойки 9 ноября. Его извлекли из воды после того, как он пытался утопить отрезанные женские руки. Кроме них в рюкзаке профессора нашли травматический пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи провели обыск дома у Соколова. Там были найдены расчлененное женское тело, голова и пила.