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Врачи рассказали о состоянии подозреваемого в убийстве историка СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов в настоящий момент находится в больнице. Эту информацию РБК сообщили в справочной службе Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

«Да, госпитализирован в терапевтическое отделение», — заявили в справочной. «Состояние средней тяжести, температура нормальная», — сообщили РБК в больнице.

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Соколов был задержан в Петербурге на набережной реки Мойки 9 ноября. Его извлекли из воды после того, как он пытался утопить отрезанные женские руки. Кроме них в рюкзаке профессора нашли травматический пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи провели обыск дома у Соколова. Там были найдены расчлененное женское тело, голова и пила.

Личность убитой уже установлена. По предварительным данным, ей оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко — выпускница СПбГУ и бывшая ученица преподавателя, которая состояла с ним в отношениях. По предварительным данным, причиной убийства стала ссора между ними.

Студенты Соколова отзываются о нем как об интеллигентном человеке и увлеченным историке. В поведении преподавателя за последнее время они не наблюдали ничего необычного.

Теги: убийство, Петербург, новости РБК
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Студенты СПбГУ рассказали о подозреваемом в убийстве преподавателе
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