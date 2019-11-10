Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо. Запись передачи опубликована на YouTube.

Это произошло после слов Коцабы о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо более жестко разобраться с противниками разведения сил в Донбассе и добиться встречи в «нормандском формате».

Елейко обвинил журналиста в «работе на ФСБ» и назвал «лжецом и манипулятором». Ведущий поддержал реакцию Елейко как «ветерана» войны в Донбассе.

В 2015 году Коцабу задержали за призыв уклоняться от мобилизации после того, как он раскритиковал ее проведение в ролике на YouTube. Журналиста обвинили в госизмене и шпионаже. Закон о частичной мобилизации подписал бывший президент Украины Петр Порошенко в январе 2015 года.