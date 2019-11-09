В Донбассе началось разведение сил на линии соприкосновения в Петровском

В Донбассе началось разведение сил на линии соприкосновения в Петровском

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и военнослужащие украинской стороны приступили к разведению сил и средств на линии соприкосновения в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Представитель Народной милиции ДНР в 13:00 выпустил в небо сигнальную ракету белого цвета, обозначающую готовность начать отвод войск. В 13:15 бойцы ВСУ и ДНР выпустили в небо зеленые ракеты, тем самым начав отвод военной техники и вооруженных лиц за пределы участка разведения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности к началу разведения сил и средств в Петровском 9 ноября, добавив, что власти республики отправили соответствующее уведомление в ОБСЕ. Изначально разведение сил должно было состояться 4 ноября, однако Киев принял решение отложить его из-за зафиксированных на территории региона обстрелов.

О разведении сил в Золотом и Петровском в начале октября в Минске договорились представители трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. 29 октября в МИД Украины и самопровозглашенной ЛНР заявили о начале разведения военных сил и средств в городе Золотое в Луганской области.