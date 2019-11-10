Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) во французском городе Лион лишил должности доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), подозреваемого в убийстве бывшей студентки. Об этом говорится в коммюнике института.

«С ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, предположительно совершенном Олегом Соколовым. Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши соболезнования семье жертвы», — говорится в заявлении научного заведения.

63-летнего Олега Соколова задержали утром 9 ноября в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там он пытался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке, в котором также был обнаружен травматический пистолет. Поскольку пакет с конечностями не тонул, мужчина прыгнул в воду. Впоследствии Соколова с переохлаждением доставили в больницу.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и аресте. Как установили следователи, погибшей оказалась бывшая студентка Соколова — 24-летняя Анастасия Ещенко, которая находилась в отношениях с подозреваемым в ее убийстве преподавателем.

Позже в квартире Соколова был проведен обыск, где было обнаружено расчлененное женское тело, отмечал «Пятый канал».

Адвокат преподавателя сообщил РБК, что его подзащитному назначили психиатрическая экспертиза.