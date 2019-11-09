В СПбГУ назвали шоком информацию о подозрении доцента в убийстве

В СПбГУ назвали шоком информацию о подозрении доцента в убийстве

В Санкт-Петербургском университете шокированы информацией о преподавателе вуза, которого задержали при попытке утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Об этом заявили РБК в пресс-службе СПбГУ.

«В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — сказали представители вуза.

Преподаватель СПбГУ Абдулла Даудов также заявил РЕН ТВ, что не может поверить в эту информацию. Он заверил, что его коллега всегда был «хорошим преподавателем, который пользовался любовью у студентов».

Ранее управление СК по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» в связи с обнаружением у мужчины пакета с женскими руками, который он пытался утопить в реке Мойке.