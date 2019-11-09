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В России позитивно отреагировали на начало разведения сил в Петровском

Российская делегация контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе поприветствовала начало разведения войск и техники в Петровском. Об этом заявил журналистам полномочный представитель России в группе Борис Грызлов, сообщает корреспондент РБК

Грызлов уточнил, что разведение сил и средств в этом районе уже происходило ранее, но процесс был сорван Киевом. Российский полпред выразил надежду, что в этот раз попыток сорвать разведение войск вдоль линии соприкосновения не будет. «Рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время», — добавил он.

Общество
В Донбассе началось разведение сил на линии соприкосновения в Петровском

9 ноября в 12:00 по местному времени (13:00 мск) в Петровском началось разведение сил и средств. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выпустила в воздух белую ракету, свидетельствующую о готовности к процессу. Через 15 минут со стороны Украины пришел ответ в виде зеленой ракеты.

Разведение сил и средств в Петровском и Золотом является одним из главных пунктов «формулы Штайнмайера». Без отвода войск от линии соприкосновения невозможно проведение саммита в «нормандском формате» и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта в Донбассе.

Теги: Донбасс, Украина, Борис Грызлов
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