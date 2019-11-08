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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском начнется 9 ноября в 12:00. Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, трехсторонняя контактная группа вместе с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик согласовали дату и время возобновления вывода войск и техники на линии соприкосновения в районе Петровского.

«Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск)», — заявил Сайдик.

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Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности к началу разведения сил и средств в Петровском 9 ноября и отметил, что власти республики отправили соответствующее уведомление в ОБСЕ.

Согласно предыдущим договоренностям трехсторонней контактной группы, разведение сил в Петровском должно было начаться в полдень 4 ноября. Однако Киев заявил, что эта дата будет пересмотрена из-за обстрелов 30 октября.

После срыва разведения 4 ноября в ДНР назвали действия Украины «саботажем минских договоренностей», которые «демонстрируют отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего».

Разведение войск и техники в районе Петровского и Золотого являются неотъемлемыми пунктами «формулы Штайнмайера», которая регламентирует шаги по присвоению особого статуса Донбассу. Также отвод войск является условием проведения саммита в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции. Разведение сил в Золотом завершилось1 ноября.

Теги: Донбасс, Украина, ОБСЕ
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