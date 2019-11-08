В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском начнется 9 ноября в 12:00. Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, трехсторонняя контактная группа вместе с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик согласовали дату и время возобновления вывода войск и техники на линии соприкосновения в районе Петровского.

«Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск)», — заявил Сайдик.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности к началу разведения сил и средств в Петровском 9 ноября и отметил, что власти республики отправили соответствующее уведомление в ОБСЕ.