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В ДНР подтвердили готовность к разведению войск в Петровском 9 ноября

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил готовность к разведению войск в районе Петровского 9 ноября, передает Донецкое агентство новостей.

«Еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой народной республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что о готовности ДНР к разведению сил и средств была уведомлена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

8 ноября должна была состоятся видеоконференция контактной группы, на которой стороны собирались договориться о новой дате разведения войск вдоль линии соприкосновения. Однако, по словам Пушилина, переговоры сорвались по вине украинской стороны.

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Процесс разведения сил в Петровском должен был начаться 4 ноября, но за три дня до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата будет пересмотрена из-за нарушения режима тишины.

Одним из условий разведения сил должно быть прекращение обстрелов в течение семи дней до начала процесса. Зеленский сообщил, что последние обстрелы в районе Петровского были зафиксированы 30 октября, а значит, семидневный срок не истекает к 4 ноября.

На не подконтрольном Киеву Донбассе не согласились с этим и 4 ноября в установленное время подали сигнал о готовности к началу разведения, но не получили ответа. После в ДНР обвинили Украину в «откровенном саботаже минских договоренностей».

Разведение сил в районе Петровского и Золотого предусмотрено «формулой Штайнмайера» и является непременным условием для проведения саммита в «нормандском формате». На нем должны быть приняты решения по наделению Донбасса особым статусом.

Теги: ДНР, Украина, Донбасс
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