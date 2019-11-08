В ДНР подтвердили готовность к разведению войск в Петровском 9 ноября

В ДНР подтвердили готовность к разведению войск в Петровском 9 ноября

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил готовность к разведению войск в районе Петровского 9 ноября, передает Донецкое агентство новостей.



«Еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой народной республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что о готовности ДНР к разведению сил и средств была уведомлена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

8 ноября должна была состоятся видеоконференция контактной группы, на которой стороны собирались договориться о новой дате разведения войск вдоль линии соприкосновения. Однако, по словам Пушилина, переговоры сорвались по вине украинской стороны.

Процесс разведения сил в Петровском должен был начаться 4 ноября, но за три дня до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата будет пересмотрена из-за нарушения режима тишины.