American Airlines возобновит полеты Boeing 737 MAX в марте

Авиакомпания American Airlines сообщила о возобновлении полетов Boeing 737 MAX с марта 2020 года. Об этом говорится на сайте компании.

После того, как самолет будет сертифицирован, American Airlines также планирует запустить полеты для приглашенных гостей до 5 марта, говорится в сообщении.

В начале ноября Wall Street Journal сообщала о намерении трех американских авиакомпаний - Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines провести пробные полеты Boeing 737 MAX, чтобы продемонстрировать их безопасность. В полетах должны поучаствовать руководители авиакомпаний, журналисты и заказчики.

Ранее United Airlines и American Airlines приостановили полеты на Boeing 737 MAX до января 2020 года, а Southwest Airlines собиралась не использовать их до февраля. Руководители компаний отмечали, что эти сроки могут меняться в зависимости от официального разрешения властей на полеты лайнеров этой модели.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX приостановили из-за крушений в 2018 году Индонезии в (погибли 189 человек) и в 2019 году Эфиопии, где жертвами катастрофы стали 157 человек. Руководство компании признало, что обе аварии произошли из-за сбоев системы управления MCAS.

