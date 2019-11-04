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WSJ узнала о пробных полетах Boeing 737 в США для восстановления имиджа
В США хотят испытать обновленные Boeing 737 MAX до официального разрешения на их полеты, чтобы показать безопасность отремонтированных лайнеров. В полетах будут участвовать руководители авиакомпаний, журналисты и заказчики
Фото: Gary He / Reuters

Три американские авиакомпании — Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines планируют запустить в небо самолеты Boeing 737 MAX до того, как им официально разрешат полеты и независимо от компании-производителя, а также Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

Газета отмечает, что пробные полеты проведут для того, чтобы продемонстрировать безопасность обновленных Boeing 737 MAX. Обычных пассажиров на эти рейсы не допустят, но на борту будут присутствовать руководители авиакомпаний, журналисты, а также потенциальные заказчики самолетов. Таким образом, пишет издание, участники полетов смогут «публично подтвердить, что все системы работают должным образом», включая систему управления полетами MCAS, из-за сбое в которой произошли произошли аварии.

WSJ уточняет, что до того, как самолетам снова разрешат полеты с пассажирами, с момента окончания испытаний может пройти больше месяца. Кроме того, как рассказал один из собеседников издания, до этого самолеты должны налетать около 100 часов, а от пилотов могут потребовать пройти дополнительную подготовку.

Авиакомпании, как пишет газета, планируют использовать это время, чтобы «приучить людей видеть Boeing 737 MAX в небе», что должно убедить их в безопасности модели.

United Airlines и American Airlines приостановили полеты на Boeing 737 MAX до января 2020 года, а Southwest Airlines не планирует использовать их до февраля. По словам руководителей компаний,эти сроки могут сдвинуться в зависимости от разрешения властей на полеты лайнеров этой модели.

Общество
Сенатор США обвинил главу Boeing в полуправде по делу о 737 MAX

На прошлой неделе глава Boeing Деннис Мюленбург давал показания в конгрессе США по поводу двух катастроф с участием Boeing 737 MAX - в Индонезии и Эфиопии. Сенаторы посчитали его слова полуправдой, отметив, что в компании знали о неполадках с системой управления MCAS, но не предупредили об этом пилотов и не приняли меры для решения проблемы.

Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах, которые находились на слушаниях. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним «из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших».

Полеты самолетов этой модели приостановили из-за катастроф в Индонезии в октябре прошлого года (погибли 189 человек), а затем в марте 2019 года в Эфиопии, где жертвами аварии стали 157 человек. Руководство компании признало, что обе катастрофы произошли из-за сбоев MCAS.

Теги: Boeing 737, США
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